Виступ глави МЗС Чехії в Лондоні зірвали пропалестинські радикали

Група з кількох десятків пропалестинських радикалів зірвала лекцію міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського в Школі слов'янських і східноєвропейських досліджень при Університетському коледжі Лондона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Ліпавський почав свою лекцію в Лондоні з промови, де говорив зокрема про російську агресію проти України. Перш ніж він закінчив, кілька людей піднялися з місць, почали вигукувати пропалестинські гасла, а також називали главу МЗС Чехії воєнним злочинцем.

Міністр пробув на місці близько чверті години, після чого за вказівкою британської охорони вимушено покинув залу.

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Кілька десятків пропалестинських активістів також чекали Ліпавського на вулиці й кричали в його бік "Чехія не може сховатися, ми звинувачуємо вас у геноциді", "Вільна Палестина" та "Ізраїль – терористична держава".

Присутні на конференції розповіли Novinky, що протестувальникам у залі запропонували поставити запитання главі чеського МЗС під час дискусії, але вони проігнорували цю пропозицію.

Сам Ліпавський пізніше розповів Novinky, що пропалестинські демонстранти чекали на нього і в прилеглих до зали коридорах. "Незважаючи на це, я був готовий відповідати на запитання", – додав він.

Чехія вважається одним із найбільших прихильників Ізраїлю в ЄС. Минулого місяця країна заблокувала заяву на рівні Євросоюзу про атаку Ірану на Ізраїль через незадовільні формулювання щодо права Ізраїлю на самооборону.

Нинішній конфлікт між Ізраїлем і терористичним рухом ХАМАС розпочався 7 жовтня минулого року з нападу терористів на південь Ізраїлю, в результаті якого вони вбили 1200 людей, переважно цивільних, і викрали понад 250.

Згодом єврейська держава розпочала операцію у відповідь в секторі Гази з метою ліквідації керівництва ХАМАС. "Міністерство охорони здоров’я" частково визнаної Палестини заявляє про понад 43 тисяч загиблих.