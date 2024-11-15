Виступ глави МЗС Чехії в Лондоні зірвали пропалестинські радикали
Група з кількох десятків пропалестинських радикалів зірвала лекцію міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського в Школі слов'янських і східноєвропейських досліджень при Університетському коледжі Лондона.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.
Ліпавський почав свою лекцію в Лондоні з промови, де говорив зокрема про російську агресію проти України. Перш ніж він закінчив, кілька людей піднялися з місць, почали вигукувати пропалестинські гасла, а також називали главу МЗС Чехії воєнним злочинцем.
Міністр пробув на місці близько чверті години, після чого за вказівкою британської охорони вимушено покинув залу.
Кілька десятків пропалестинських активістів також чекали Ліпавського на вулиці й кричали в його бік "Чехія не може сховатися, ми звинувачуємо вас у геноциді", "Вільна Палестина" та "Ізраїль – терористична держава".
Присутні на конференції розповіли Novinky, що протестувальникам у залі запропонували поставити запитання главі чеського МЗС під час дискусії, але вони проігнорували цю пропозицію.
Сам Ліпавський пізніше розповів Novinky, що пропалестинські демонстранти чекали на нього і в прилеглих до зали коридорах. "Незважаючи на це, я був готовий відповідати на запитання", – додав він.
Чехія вважається одним із найбільших прихильників Ізраїлю в ЄС. Минулого місяця країна заблокувала заяву на рівні Євросоюзу про атаку Ірану на Ізраїль через незадовільні формулювання щодо права Ізраїлю на самооборону.
Нинішній конфлікт між Ізраїлем і терористичним рухом ХАМАС розпочався 7 жовтня минулого року з нападу терористів на південь Ізраїлю, в результаті якого вони вбили 1200 людей, переважно цивільних, і викрали понад 250.
Згодом єврейська держава розпочала операцію у відповідь в секторі Гази з метою ліквідації керівництва ХАМАС. "Міністерство охорони здоров’я" частково визнаної Палестини заявляє про понад 43 тисяч загиблих.