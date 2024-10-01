У Чехії пояснили блокування спільної заяви ЄС про ескалацію на Близькому Сході

У Міністерстві закордонних справ Чехії підтвердили інформацію ЗМІ про блокування спільної заяви від імені Європейського Союзу стосовно ескалації між Ізраїлем та проіранським угрупованням "Хезболла" на півдні Лівану.

Про це в коментарі порталу Novinky заявила речниця чеського МЗС Мар’яна Вернер, повідомляє "Європейська правда".

Як пояснила Вернер, декларація "в односторонньому порядку обмежила право Ізраїлю на самооборону проти терористів "Хезболли", які місяцями обстрілюють цивільне населення на півночі Ізраїлю".

"У той же час ми вимагали відведення "Хезболли" від кордонів Ізраїлю", – додала речниця МЗС Чехії.

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Про спільну заяву ЄС напередодні побіжно говорив топдипломат Євросоюзу Жозеп Боррель після позачергової зустрічі міністрів закордонних справ, присвяченій ситуації на Близькому Сході.

Але через добу з’явилась лише заява від імені самого Борреля – це стається у випадках, коли держави-члени не можуть узгодити текст.

ЗМІ написали, що Чехія як один із найбільших прихильників Ізраїлю в Європейському Союзі заблокувала спільну заяву, в якій містився заклик до деескалації та "припинення вогню".

Раніше заяви з критикою Ізраїлю від імені ЄС також не раз блокувала Угорщина.