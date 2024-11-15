Выступление главы МИД Чехии в Лондоне сорвали пропалестинские радикалы

Группа из нескольких десятков пропалестинских радикалов сорвала лекцию министра иностранных дел Чехии Яна Липавского в Школе славянских и восточноевропейских исследований при Университетском колледже Лондона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Липавский начал свою лекцию в Лондоне с речи, где говорил в частности о российской агрессии против Украины. Прежде чем он закончил, несколько человек поднялись с мест, начали выкрикивать пропалестинские лозунги, а также называли главу МИД Чехии военным преступником.

Министр пробыл на месте около четверти часа, после чего по указанию британской охраны вынужденно покинул зал.

Реклама:

Несколько десятков пропалестинских активистов также ждали Липавского на улице и кричали в его сторону "Чехия не может спрятаться, мы обвиняем вас в геноциде", "Свободная Палестина" и "Израиль – террористическое государство".

Присутствующие на конференции рассказали Novinky, что протестующим в зале предложили задать вопросы главе чешского МИД во время дискуссии, но они проигнорировали это предложение.

Сам Липавский позже рассказал Novinky, что пропалестинские демонстранты ждали его и в прилегающих к залу коридорах. "Несмотря на это, я был готов отвечать на вопросы", – добавил он.

Чехия считается одним из крупнейших сторонников Израиля в ЕС. В прошлом месяце страна заблокировала заявление на уровне Евросоюза об атаке Ирана на Израиль из-за неудовлетворительных формулировок относительно права Израиля на самооборону.

Нынешний конфликт между Израилем и террористическим движением ХАМАС начался 7 октября прошлого года с нападения террористов на юг Израиля, в результате которого они убили 1200 человек, преимущественно гражданских, и похитили более 250.

Впоследствии еврейское государство начало ответную операцию в секторе Газа с целью ликвидации руководства ХАМАС. "Министерство здравоохранения" частично признанной Палестины заявляет о более 43 тысячах погибших.