Выступление главы МИД Чехии в Лондоне сорвали пропалестинские радикалы
Группа из нескольких десятков пропалестинских радикалов сорвала лекцию министра иностранных дел Чехии Яна Липавского в Школе славянских и восточноевропейских исследований при Университетском колледже Лондона.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.
Липавский начал свою лекцию в Лондоне с речи, где говорил в частности о российской агрессии против Украины. Прежде чем он закончил, несколько человек поднялись с мест, начали выкрикивать пропалестинские лозунги, а также называли главу МИД Чехии военным преступником.
Министр пробыл на месте около четверти часа, после чего по указанию британской охраны вынужденно покинул зал.
Несколько десятков пропалестинских активистов также ждали Липавского на улице и кричали в его сторону "Чехия не может спрятаться, мы обвиняем вас в геноциде", "Свободная Палестина" и "Израиль – террористическое государство".
Присутствующие на конференции рассказали Novinky, что протестующим в зале предложили задать вопросы главе чешского МИД во время дискуссии, но они проигнорировали это предложение.
Сам Липавский позже рассказал Novinky, что пропалестинские демонстранты ждали его и в прилегающих к залу коридорах. "Несмотря на это, я был готов отвечать на вопросы", – добавил он.
Чехия считается одним из крупнейших сторонников Израиля в ЕС. В прошлом месяце страна заблокировала заявление на уровне Евросоюза об атаке Ирана на Израиль из-за неудовлетворительных формулировок относительно права Израиля на самооборону.
Нынешний конфликт между Израилем и террористическим движением ХАМАС начался 7 октября прошлого года с нападения террористов на юг Израиля, в результате которого они убили 1200 человек, преимущественно гражданских, и похитили более 250.
Впоследствии еврейское государство начало ответную операцию в секторе Газа с целью ликвидации руководства ХАМАС. "Министерство здравоохранения" частично признанной Палестины заявляет о более 43 тысячах погибших.