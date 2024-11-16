Чеська компанія надала Україні понад 700 тисяч євро на протитанкові гранатомети
Чеська компанія передала Україні понад 700 тисяч євро, які будуть направлені на придбання протитанкових гранатометів.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України, предає "Європейська правда".
Як розповіли у відомстві, у посольстві України в Чехії відбулась передача компанією STV GROUP символічного чека на протитанкові гранатомети RPG-7 для Сил оборони України на суму 765 тисяч євро.
У МЗС акцентували, що RPG-7 – це зброя, яка довела свою високу ефективність у бойових умовах.
Посол Василь Зварич зауважив, що передача цієї військової допомоги – "ще один приклад солідарності та підтримки наших чеських друзів".
"Переконаний, що ці гранатомети в руках наших героїчних військових відіграють значну роль в обороні від агресора і захисті людських житів", – додав він.
На початку жовтня Зварич повідомляв, що Україна вже отримала понад третину з 500 тисяч боєприпасів, які мають бути передані в рамках чеської ініціативи до кінця року.
16 листопада уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура щодо відправки Україні нового пакета військової допомоги.