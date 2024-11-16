Чешская компания предоставила Украине более 700 тысяч евро на противотанковые гранатометы
Чешская компания передала Украине более 700 тысяч евро, которые будут направлены на приобретение противотанковых гранатометов.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает "Европейская правда".
Как рассказали в ведомстве, в посольстве Украины в Чехии состоялась передача компанией STV GROUP символического чека на противотанковые гранатометы RPG-7 для Сил обороны Украины на сумму 765 тысяч евро.
В МИД акцентировали, что RPG-7 – это оружие, которое доказало свою высокую эффективность в боевых условиях.
Посол Василий Зварич отметил, что передача этой военной помощи – "еще один пример солидарности и поддержки наших чешских друзей".
"Убежден, что эти гранатометы в руках наших героических военных играют значительную роль в обороне от агрессора и защите человеческих жизней", – добавил он.
В начале октября Зварич сообщал, что Украина уже получила более трети из 500 тысяч боеприпасов, которые должны быть переданы в рамках чешской инициативы до конца года.
16 ноября правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура по отправке Украине нового пакета военной помощи.