Чешская компания предоставила Украине более 700 тысяч евро на противотанковые гранатометы

Чешская компания передала Украине более 700 тысяч евро, которые будут направлены на приобретение противотанковых гранатометов.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает "Европейская правда".

Как рассказали в ведомстве, в посольстве Украины в Чехии состоялась передача компанией STV GROUP символического чека на противотанковые гранатометы RPG-7 для Сил обороны Украины на сумму 765 тысяч евро.

Фото: STV GROUP

В МИД акцентировали, что RPG-7 – это оружие, которое доказало свою высокую эффективность в боевых условиях.

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Посол Василий Зварич отметил, что передача этой военной помощи – "еще один пример солидарности и поддержки наших чешских друзей".

"Убежден, что эти гранатометы в руках наших героических военных играют значительную роль в обороне от агрессора и защите человеческих жизней", – добавил он.

В начале октября Зварич сообщал, что Украина уже получила более трети из 500 тысяч боеприпасов, которые должны быть переданы в рамках чешской инициативы до конца года.

16 ноября правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура по отправке Украине нового пакета военной помощи.