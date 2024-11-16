Естонія відправляє новий пакет військової допомоги Україні

Уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура щодо відправки Україні нового пакета військової допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Естонії.

За словами, пакет допомоги буде зібраний із запасів естонських Сил оборони, "враховуючи потреби України, але при цьому таким чином, щоб не постраждала обороноздатність Естонії".

Пакет включатиме військово-морську форму, прилади спостереження, приціли, засоби балістичного захисту і різні види боєприпасів.

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"Цей пакет допомоги не буде останнім, і незабаром ми відкриємо щорічну програму підтримки естонських компаній на конкурсній основі, яка дозволить Україні отримати допомогу у виробництві продукції естонської оборонної промисловості. Це не лише підтримає Україну, але й економіку та безпеку самої Естонії", – додав Певкур.

У березні країна оголосила про пакет військової допомоги Києву на 20 мільйонів євро.

Раніше в Естонії заявляли, що в країни практично не лишилося на складах зброї і боєприпасів, які вона могла б передати Україні.