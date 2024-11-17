Німецькі "Зелені" обрали віцеканцлера Габека своїм кандидатом у канцлери

Наприкінці своєї партійної конференції в неділю німецькі "Зелені" обрали віцеканцлера Роберта Габека своїм кандидатом на посаду канцлера на федеральних виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У терміновому поданні, яким він був висунутий, він названий "кандидатом від народу Німеччини". У нього є "все необхідне, щоб бути хорошим канцлером", йдеться далі. Габек отримав 96,5% голосів партійних делегатів.

"Я подаю свою кандидатуру, щоб змінити життя на краще для "Зелених", для народу Німеччини", – сказав Габек у своїй промові перед близько 800 делегатами з'їзду.

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Габек також захищав урядову політику "Зелених" у "світлофорній коаліції" і критикував енергетичну та російську політику попередніх урядів. "Це є причиною економічної кризи останніх кількох років. Велика коаліція свідомо і охоче загнала нас у цю залежність", – сказав він.

Водночас він застеріг від повернення до коаліційного уряду ХДС/ХСС і СДПН після федеральних виборів. Велика коаліція була "причиною застою".

Серед інших тем його промови були рівні права і просування жінок у політиці та бізнесі, а також нові правила щодо абортів, заплановані "Зеленими". Габек назвав глобальне потепління однією з трьох загроз людській свободі і однією з найбільших небезпек для життя на землі.

Він назвав Путіна агресором, який провокує рух біженців і використовує їх для дестабілізації. У той же час, однак, має бути зрозуміло, що серйозні злочинці або антисеміти повинні покинути країну, зазначив Габек.

Варто зазначити, що в опитуваннях рейтинг "Зелених" коливається між 11 і 12%.

Нагадаємо, лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини Фрідріх Мерц з насмішкою відреагував на наміри лідера "Зелених" Роберта Габека претендувати на посаду канцлера.

В той же час чинний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в останньому опитуванні обійшов за рівнем підтримки на посаду канцлера не тільки чинного очільника уряду Олафа Шольца, а і лідера опозиції Фрідріха Мерца.