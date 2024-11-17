Немецкие "Зеленые" избрали вице-канцлера Хабека своим кандидатом в канцлеры

В конце своей партийной конференции в воскресенье немецкие "Зеленые" избрали вице-канцлера Роберта Хабека своим кандидатом на пост канцлера на федеральных выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

В срочном представлении, которым он был выдвинут, он назван "кандидатом от народа Германии". У него есть "все необходимое, чтобы быть хорошим канцлером", говорится далее. Хабек получил 96,5% голосов партийных делегатов.

"Я подаю свою кандидатуру, чтобы изменить жизнь к лучшему для "Зеленых", для народа Германии", – сказал Хабек в своей речи перед около 800 делегатами съезда.

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Хабек также защищал правительственную политику "Зеленых" в "светофорной коалиции" и критиковал энергетическую и российскую политику предыдущих правительств. "Это является причиной экономического кризиса последних нескольких лет. Большая коалиция сознательно и охотно загнала нас в эту зависимость", – сказал он.

В то же время он предостерег от возвращения к коалиционному правительству ХДС/ХСС и СДПГ после федеральных выборов. Большая коалиция была "причиной застоя".

Среди других тем его речи были равные права и продвижение женщин в политике и бизнесе, а также новые правила в отношении абортов, запланированные "Зелеными". Хабек назвал глобальное потепление одной из трех угроз человеческой свободе и одной из самых больших опасностей для жизни на земле.

Он назвал Путина агрессором, который провоцирует движение беженцев и использует их для дестабилизации. В то же время, однако, должно быть понятно, что серьезные преступники или антисемиты должны покинуть страну, отметил Хабек.

Стоит отметить, что в опросах рейтинг "Зеленых" колеблется между 11 и 12%.

Напомним, лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии Фридрих Мерц с насмешкой отреагировал на намерения лидера "Зеленых " Роберта Хабека претендовать на пост канцлера.

В то же время действующий министр обороны Германии Борис Писториус в последнем опросе обошел по уровню поддержки на должность канцлера не только действующего главу правительства Олафа Шольца, а и лидера оппозиции Фридриха Мерца.