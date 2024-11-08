Лідер ХДС, що має високі рейтинги, покепкував з намірів Габека висуватися у канцлери

Лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини Фрідріх Мерц з насмішкою відреагував на наміри лідера "Зелених" Роберта Габека претендувати на посаду канцлера.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Після появи у ЗМІ повідомлень, що лідер "Зелених" Роберт Габек, чинний віцеканцлер та міністр економіки, буде висуватися у канцлери від своєї політсили під час наступних виборів, Мерц висловив сумніви у тому, що Габек може розраховувати на якийсь успіх.

"Оголошувати себе кандидатом у канцлери, маючи 9% підтримки виборців – у цьому безперечно є якийсь елемент гумору", – сказав лідер ХДС.

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Самому ХДС соцопитування прогнозують перемогу, якби вибори відбулися найближчим часом. Також рейтинги давно свідчать, що рівень довіри до Мерца вищий, аніж до чинного канцлера Олафа Шольца.

В СДПН тим часом заявили, що планують залишати Шольца кандидатом у канцлери на майбутніх виборах.

Нагадаємо, ввечері 6 листопада партії керівної коаліції у Німеччині остаточно розсварилися через розбіжності щодо того, як вирішувати економічні проблеми країни. Канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів, лідера "вільних демократів", з яким було найбільше суперечок.

Опитування свідчать, що більш ніж половина німців виступають за швидкі дострокові вибори.

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