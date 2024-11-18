Глава МЗС Польщі про "далекобійне" рішення США: Це мова, яку Путін розуміє

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський схвально прокоментував рішення президента США Джо Байдена, який, за неофіційними повідомленнями, дозволив Україні застосовувати далекобійні ракети на території Курської області РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму дописі в X(Twitter).

Сікорський зазначив, що вбачає у рішенні Байдена відповідь на залучення у війну сил Північної Кореї та останню масовану ракетну атаку по Україні, і це "мова, яку Путін розуміє".

Na wejście do wojny żołnierzy Korei Północnej i zmasowany nalot rosyjskich rakiet Prezydent Biden odpowiedział w języku, który W.Putin rozumie – zdjęciem ograniczeń na użycie przez Ukrainę zachodnich rakiet.

Ofiara agresji ma prawo się bronić.

Siła odstrasza, słabość prowokuje. Реклама: November 17, 2024

"Жертва агресії має право захищатися. Сила стримує, тоді як слабкість провокує", – написав Сікорський.

Нагадаємо, увечері The NYT поширили інформацію про те, що чинний президент США Джо Байден нібито вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю по території РФ.

Axios зазначає, що поки йдеться про територію Курської області і рішення задумане як реакція на залучення у війну військовослужбовців Північної Кореї.