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Глава МИД Польши о "дальнобойном" решении США: Это язык, который Путин понимает

Новости — Понедельник, 18 ноября 2024, 08:29 — Мария Емец

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский одобрительно прокомментировал решение президента США Джо Байдена, который, по неофициальным сообщениям, позволил Украине применять дальнобойные ракеты на территории Курской области РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своей заметке в X (Twitter).

Сикорский отметил, что видит в решении Байдена ответ на привлечение в войну сил Северной Кореи и последнюю массированную ракетную атаку по Украине, и это "язык, который Путин понимает".

"Жертва агрессии имеет право защищаться. Сила сдерживает, тогда как слабость провоцирует", – написал Сикорский.

Напомним, вечером The NYT распространили информацию о том, что действующий президент США Джо Байден якобы впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие по территории РФ.

Axios отмечает, что пока речь идет о территории Курской области и решение задумано как реакция на вовлечение в войну военнослужащих Северной Кореи.

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Война с РФ США Польша
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