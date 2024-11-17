NYT: Байден дав Україні дозвіл на удари ATACMS вглиб Росії

Влада України отримала дозвіл США на застосування далекобійних ракет по військових цілях, розташованих в російському тилу.

Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на джерела в американській адміністрації.

За даними джерел видання, йдеться про ракети ATACMS далекобійністю 300 км, щодо яких досі діяла заборона на застосування по території РФ, через що Україна використовувала ці ракети лише по власній території під російською окупацією, зокрема по Криму.

Перше застосування ракет по російському тилу очікується по Курській області, у тому числі по розташованих там північнокорейських військових, а рішення про цей дозвіл нібито було ухвалено у відповідь на залучення солдат КНДР до бойових дій. Наразі не уточнюється, чи була ця зброя вже застосована ЗСУ, чи "злив" даних про американський дозвіл відбувся до фактичного використання ракет.

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Дозвіл, який Байден дав українським військовим, "є серйозною зміною в політиці США", пише NYT, зазначаючи, що це рішення розділило радників Байдена – частина з них вважає цей дозвіл помилкою – мовляв, є небезпека, що це "може підштовхнути Путіна до силових дій проти Сполучених Штатів та партнерів". Втім, у команді Байдена є і ті, хто вважають таку загрозу надуманою.

Примітно, що у США не вірять, що це рішення змінить перебіг війни, наголошує видання, хоча й принесе ЗСУ тактичну користь.

Як відомо, відмова США була однією з причин, якими німецький канцлер Шольц обгрунтовував своє небажання надавати Україні німецькі ракети Taurus.

Також у Білому домі доводилося давати пояснення про причини, чому не схвалюють далекобійні удари по РФ.

Між тим Володимир Зеленський у рамках "плану перемоги" тепер просить у США "Томагавки".