Кандидат у канцлери Німеччини готовий передати Taurus Україні у разі перемоги

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек, який став кандидатом у канцлери від партії "зелених", заявив, що у разі перемоги готовий передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить Tagesschau.

Під час інтерв'ю ARD-Hauptstadtstudio на запитання, чи буде він поставляти Taurus в Україну, Габек сказав: "Відповідь на це питання: так!".

Водночас, за його словами, постачання зброї завжди є одним з "найскладніших рішень", що приймаються урядом.

Реклама:

На відміну від Зелених, Вільної демократичної партії та ХДС, канцлер Олаф Шольц виступає проти надання Україні крилатих ракет Taurus.

Лідер парламентської фракції Вільної демократичної партії Крістіан Дюрр раніше запропонував провести нове голосування.