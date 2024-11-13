Шольц перед виборами у Німеччині зміцнив свою опозицію до поставки Taurus Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вчергове підтвердив своє небажання передавати Україні далекобійні ракети Taurus.

Про це він сказав під час виступу у Бундестазі, повідомляє "Європейська правда".

Заява Шольца пролунала в той час, коли Німеччина входить у період передвиборчої кампанії, оскільки на 16 грудня заплановане голосування у Бундестазі за вотум довіри уряду.

Якщо депутати не підтримають його, це призведе до дострокових парламентських виборів, які можуть відбутись 23 лютого 2025 року.

Реклама:

Говорячи про своє негативне ставлення до передачі Україні Taurus, німецький канцлер заявив: "Я проти того, щоб зброя, яку ми постачаємо, била вглиб російської території. І я не зміню своєї позиції щодо постачання крилатих ракет з Німеччини".

Під час виступу очільника уряду депутати з Вільної демократичної партії, яка вийшла з коаліції, вигукували: "Taurus".

На відміну від Шольца, представники вільних демократів підтримували надання далекобійних ракет Україні.

Проте водночас Шольц висловився за продовження підтримки України у війні проти Росії.

"Україна може розраховувати на Німеччину. Однак підтримка не повинна надаватися за рахунок пенсій і медичного обслуговування", – додав він.

Варто зазначити, що глава опозиційного ХДС Фрідріх Мерц заявляє про підтримку надання Taurus українським силам і наголошує, що поставка далекобійних ракет не зробить Німеччиною стороною війни.