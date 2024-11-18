Кандидат в канцлеры Германии готов передать Taurus Украине в случае победы

Министр экономики Германии Роберт Хабек, который стал кандидатом в канцлеры от "Зеленых", заявил, что в случае победы готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит Tagesschau.

Во время интервью ARD-Hauptstadtstudio на вопрос, будет ли он поставлять Taurus в Украину, Хабек сказал: "Ответ на этот вопрос: да!".

В то же время, по его словам, поставки оружия всегда являются одним из "самых сложных решений", принимаемых правительством.

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В отличие от "Зеленых", Свободной демократической партии и ХДС, канцлер Олаф Шольц выступает против предоставления Украине крылатых ракет Taurus.

Лидер парламентской фракции Свободной демократической партии Кристиан Дюрр ранее предложил провести новое голосование.