Кандидат в канцлеры Германии готов передать Taurus Украине в случае победы
Министр экономики Германии Роберт Хабек, который стал кандидатом в канцлеры от "Зеленых", заявил, что в случае победы готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит Tagesschau.
Во время интервью ARD-Hauptstadtstudio на вопрос, будет ли он поставлять Taurus в Украину, Хабек сказал: "Ответ на этот вопрос: да!".
В то же время, по его словам, поставки оружия всегда являются одним из "самых сложных решений", принимаемых правительством.
В отличие от "Зеленых", Свободной демократической партии и ХДС, канцлер Олаф Шольц выступает против предоставления Украине крылатых ракет Taurus.
Лидер парламентской фракции Свободной демократической партии Кристиан Дюрр ранее предложил провести новое голосование.