У Бундестазі можуть винести на голосування питання про Taurus для України

У Німеччині "Вільна демократична партія" може винести на голосування у Бундестаг питання про постачання Україні далекобійних ракет Taurus.

Про це в інтерв’ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung заявив лідер фракції ВДП Крістіан Дюрр, повідомляє "Європейська правда".

Він нагадав, що його партія вже пропонувала передати Україні ці далекобійні ракети.

На запитання про можливість винести це питання на голосування у Бундестазі Дюрр відповів: "Це був би варіант".

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"І я цілком можу собі уявити, дивлячись на заяви ХДС/ХСС і "зелених", що така пропозиція може бути успішною", – зазначив він.

Варто нагадати, що канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно вчергове підтвердив своє небажання передавати Україні далекобійні ракети Taurus.

Своєю чергою глава опозиційного ХДС Фрідріх Мерц заявляє про підтримку надання Taurus українським силам і наголошує, що поставка далекобійних ракет не зробить Німеччиною стороною війни.