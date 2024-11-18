Президент Литви про дозвіл США щодо ударів ATACMS: Вирішальний момент для України

Президент Литви Гітанас Науседа схвально відреагував на повідомлення про те, що США дозволили Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по російській території.

Про це литовський президент написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Він назвав рішення США щодо далекобійних ударів "вирішальним моментом" у боротьбі України проти російської агресії.

"Цей день настав! Україна може завдавати ударів по військових об'єктах Росії за допомогою ракет дальнього радіуса дії. Це вирішальний момент у боротьбі з агресором Росією", – зазначив Науседа.

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Він також підкреслив, що "мир не може бути досягнутий через слабкість", а є "нагородою сильних".

Видання The New York Times повідомило, що президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю по території РФ.

За даними порталу Axios, наразі йдеться про територію Курської області і рішення задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї.