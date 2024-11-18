Президент Литвы о разрешении США на удары ATACMS: Решающий момент для Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа одобрительно отреагировал на сообщение о том, что США разрешили Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории.

Об этом литовский президент написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Он назвал решение США по дальнобойным ударам "решающим моментом" в борьбе Украины против российской агрессии.

"Этот день настал! Украина может наносить удары по военным объектам России с помощью ракет дальнего радиуса действия. Это решающий момент в борьбе с агрессором Россией", – отметил Науседа.

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Он также подчеркнул, что "мир не может быть достигнут через слабость", а является "наградой сильных".

Издание The New York Times сообщило, что президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие по территории РФ.

По данным портала Axios, речь идет о территории Курской области и решение задумано как реакция на вовлечение в войну войск Северной Кореи.