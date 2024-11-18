Зеленський розкритикував "дзвінки та зустрічі" із Путіним на тлі масованих ударів по Україні

Президент Володимир Зеленський зробив заяву про "дзвінки та зустрічі" з очільником Кремля Владіміром Путіним на тлі російських масованих ударів по регіонах України.

Про це він написав у себе в Telegram, передає "Європейська правда".

Коментуючи удар російських терористів балістикою по Одесі, по житловому району, внаслідок чого вже відомо про вісьмох загиблих людей, Зеленський висловився про нещодавній дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца Путіну.

"Це не випадкові удари – це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито "утримання" від ударів", – заявив він.

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Зеленський акцентував: Росія показує, що її цікавить насправді тільки війна.

"І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени "Групи двадцяти", до всіх столиць світу", – додав він.

Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах енергетичного сектору України 210 ракетами та дронами, з них 144 знищені. Того ж дня росіяни вдарили по Сумах – внаслідок цього, станом на ранок 18 листопада було відомо про 11 загиблих.

Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля. Тоді президент Володимир Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори".

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