Зеленский раскритиковал звонки и встречи с Путиным на фоне массированных ударов по Украине

Президент Владимир Зеленский сделал заявление о "звонках и встречах" с главой Кремля Владимиром Путиным на фоне российских массированных ударов по регионам Украины.

Об этом он написал у себя в Telegram, передает "Европейская правда".

Комментируя удар российских террористов баллистикой по Одессе, по жилому району, в результате чего уже известно о восьми погибших людях, Зеленский высказался о недавнем звонке канцлера Германии Олафа Шольца Путину.

"Это не случайные удары – это показательные удары. После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "воздержании" от ударов", – заявил он.

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Зеленский акцентировал: Россия показывает, что ее интересует на самом деле только война.

"И этот сигнал стоит услышать во всех частях мира, от залов, где встречаются члены "Группы двадцати", до всех столиц мира", – добавил он.

Напомним, в ночь на 17 ноября российские оккупанты осуществили комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины 210 ракетами и дронами, из них 144 уничтожены. В тот же день россияне ударили по Сумах – в результате этого, по состоянию на утро 18 ноября было известно об 11 погибших.

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля. Тогда президент Владимир Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры".

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