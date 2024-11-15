Зеленський: Дзвінок Шольца Путіну – це скринька Пандори

Президент Володимир Зеленський критично висловився стосовно дзвінка канцлера Німеччини Олафа Шольца російському диктатору Владіміру Путіну.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, повідомляє "Європейська правда".

Глава держави підтвердив, що Шольц попереджав його про наміри поговорити з Путіним.

"Дзвінок Олафа, на мою думку, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів. І це саме те, що Путін давно хоче: йому вкрай важливо послабити його ізоляцію, ізоляцію Росії і вести звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватись", – пояснив Зеленський.

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На його думку, такими діями господар Кремля отримував можливість "нічого не змінювати у своїй політиці", що й призвело до нинішньої повномасштабної війни.

"Розуміємо всі ці виклики зараз. Знаємо, як діяти. І хочемо попередити: "Мінська-3" не буде – нам потрібен реальний мир", – застеріг президент.

Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Олаф Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля.

За даними ЗМІ, розмову ініціював Шольц, а підготовка до неї тривала "тижнями" у тісній координації з країнами G7.

У Міністерстві закордонних справ України, коментуючи розмову, наголосили, що вона не несе користі для досягнення миру і лише дає главі РФ надію на послаблення ізоляції.