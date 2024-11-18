ВМС Греції продовжили навчання, аби блокувати перевалку російської нафти

Військово-морські сили Греції вшосте продовжили серію військово-морських навчань біля свого узбережжя, аби завадити транспортуванню там російської нафти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Навчання, які почались у травні 2024 року й мали завершитися 15 листопада, продовжили на чотири місяці. Тепер, згідно з повідомленням на сайті Гідрографічної служби ВМС Греції, вони триватимуть до середини березня 2025-го.

Грецькі Військово-морські сили проводять навчання в районі Лаконської затоки, що на південному сході Греції.

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Вони почались після того, як грецька влада помітила, що затока стала районом активної перевалки російської нафти з одного судна на інше. Це дозволяє Москві уникати західних санкцій проти своєї нафти.

У результаті перевалка російської нафти перемістилася в інші місця – зокрема в Середземне море, Червоне море і біля узбережжя Західної Африки.

Як повідомлялось, ЄС у новому, 15-му пакеті санкцій проти Росії насамперед зосереджуватиметься на протидії так званому "тіньовому флоту" танкерів, які Москва використовує для доставки своєї нафти на ринок.

Ще наприкінці 2022 року ЄС разом із Групою семи заборонив весь морський імпорт російської нафти і наклав обмеження на міжнародну торгівлю нафтою для Москви на рівні 60 доларів за барель разом зі своїми союзниками по G7.

Але, згідно з дослідженням Центру досліджень енергетики і чистого повітря, близько 80% російської морської нафти зараз транспортується "тіньовим флотом" – суднами, які Захід не може відстежити.