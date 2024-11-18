ВМС Греции продолжили учения, чтобы блокировать перевалку российской нефти

Военно-морские силы Греции в шестой раз продолжили серию военно-морских учений у своего побережья, чтобы помешать транспортировке там российской нефти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Учения, которые начались в мае 2024 года и должны были завершиться 15 ноября, продлили на четыре месяца. Теперь, согласно сообщению на сайте Гидрографической службы ВМС Греции, они продлятся до середины марта 2025-го.

Греческие Военно-морские силы проводят учения в районе Лаконского залива, что на юго-востоке Греции.

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Они начались после того, как греческие власти заметили, что залив стал районом активной перевалки российской нефти с одного судна на другое. Это позволяет Москве избегать западных санкций против своей нефти.

В результате перевалка российской нефти переместилась в другие места – в частности в Средиземное море, Красное море и у побережья Западной Африки.

Как сообщалось, ЕС в новом, 15-м пакете санкций против России прежде всего сосредоточится на противодействии так называемому "теневому флоту " танкеров, которые Москва использует для доставки своей нефти на рынок.

Еще в конце 2022 года ЕС вместе с Группой семи запретил весь морской импорт российской нефти и наложил ограничения на международную торговлю нефтью для Москвы на уровне 60 долларов за баррель вместе со своими союзниками по G7.

Но, согласно исследованию Центра исследований энергетики и чистого воздуха, около 80% российской морской нефти сейчас транспортируется "теневым флотом" – судами, которые Запад не может отследить.