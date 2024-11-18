ЄС передав Україні обіцяний мільйон боєприпасів із запізненням на пів року

Європейський Союз передав Україні обіцяний мільйон артилерійських снарядів великого калібру, який розраховував доставити до весни.

Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у своєму блозі 18 листопада, пише "Європейська правда",

Європейський Союз, зауважив Боррель, надав Україні безпрецедентний обсяг військової допомоги. Йдеться про зброю на суму 45 мільярдів євро

"Ми також щойно виконали наше зобов'язання надати Україні 1 мільйон боєприпасів, а до кінця зими ми підготуємо 75 тисяч українських солдатів", – повідомив Боррель.

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ЄС та його держави-члени є головними прихильниками України, і обсяг європейської допомоги зростає, запевнив глава дипломатії ЄС.

Водночас, він наголосив, що нинішній рівень допомоги залишається недостатнім для того, щоб змінити ситуацію на полі бою на користь України. Тому ЄС має посилити свою допомогу і відмовитися від політики нав'язування червоних ліній українським захисникам.

ЄС брав зобов’язання досягти поставки мільйона артснарядів Україні до весни. У інтерв’ю "ЄП" Боррель визнав, що це зробити не вдалося, однак згодом Євросоюз значно прискорився.

"Коли ми обіцяли до весни вийти на рівень 1 мільйона снарядів на рік – то не знали, якою є реальна місткість виробництва, і вона була не такою великою, як ми думали", – пояснював він.

Боррель говорив, що загалом до кінця року ЄС має поставити в Україну понад 1,5 мільйона боєприпасів.

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