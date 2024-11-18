ЕС передал Украине обещанный миллион боеприпасов с опозданием на полгода

Европейский Союз передал Украине обещанный миллион артиллерийских снарядов крупного калибра, который рассчитывал доставить к весне.

Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге 18 ноября, пишет "Европейская правда",

Европейский Союз, отметил Боррель, предоставил Украине беспрецедентный объем военной помощи. Речь идет об оружии на сумму 45 миллиардов евро

"Мы также только что выполнили наше обязательство предоставить Украине 1 миллион боеприпасов, а до конца зимы мы подготовим 75 тысяч украинских солдат", – сообщил Боррель.

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ЕС и его государства-члены являются главными сторонниками Украины, и объем европейской помощи растет, заверил глава дипломатии ЕС.

В то же время, он отметил, что нынешний уровень помощи остается недостаточным для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины. Поэтому ЕС должен усилить свою помощь и отказаться от политики навязывания красных линий украинским защитникам.

ЕС брал обязательство достичь поставки миллиона артснарядов Украине до весны. В интервью "ЕП" Боррель признал, что это сделать не удалось, однако впоследствии Евросоюз значительно ускорился.

"Когда мы обещали к весне выйти на уровень 1 миллиона снарядов в год – то не знали, какова реальная емкость производства, и она была не такой большой, как мы думали", – объяснял он.

Боррель говорил, что в целом до конца года ЕС должен поставить в Украину более 1,5 миллиона боеприпасов.

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