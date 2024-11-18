Енергетичну зустріч у ЄС перервали антиколоніальним протестом з "блювотинням"

Зустріч міністрів ЄС і керівників енергетичних компаній у Брюсселі у понеділок, 18 листопада, перервали демонстранти, які "виблювали" зелену флуоресцентну рідину в пакети на знак протесту проти колоніального ставлення до країн, що розвиваються.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Politico.

Четверо активістів зірвали у Брюсселі захід, присвячений Тижню водню, який організовує Європейська комісія і на якому виступають європейські політики та урядовці.

Представниця Action Organising Coalition Кріссі Роуз, яка стояла за протестом, стверджує, що Тиждень водню Єврокомісії – це "ще одна спроба екологічно відмити імідж європейських нафтогазових компаній, які отримують прибуток від підпільних практик, імперського насильства та колоніального контролю".

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До заклику зірвати захід у Брюсселі приєднались і пропалестинські активісти через одного з його спонсорів – італійську компанію Snam, яка є співвласником газопроводу, що з'єднує Ізраїль і Єгипет з інфраструктурою біля узбережжя сектора Гази.

Активісти стверджують, що Snam – співучасник "геноциду" в Газі, а також "активно набиває свої кишені, коли наш народ вбивають".

Тиждень водню присвячений використанню водню як екологічно чистого палива замість природного газу. Європейська комісія підтримала план виробництва та імпорту 20 мільйонів тонн водню.

Як зазначає Politico, багато закордонних проєктів з виробництва водню, що фінансуються ЄС, реалізуються в Південній Америці та Північній Африці. Тому активісти й розглядають їх як експлуатацію бідніших країн.

Більше про значення водню для енергетичної незалежності ЄС читайте в архівному матеріалі "ЄвроПравди".