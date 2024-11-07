З Європарламенту забрали туалетний папір – це протест проти вирубки лісів

Активісти французької організації Canopée замінили туалетний папір у вбиральнях Європейського парламенту повідомленнями на знак протесту проти вирубки лісів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Brussels Times.

Активісти Canopée напередодні близько 18:00 забрали туалетний папір із Європарламенту й залишили замість нього плакати з закликом до депутатів якнайшвидше ухвалити законодавство про збереження лісів.

Фото: Canopée

"Цей європейський закон, ухвалений у 2022 році, мав набути чинності 30 грудня 2024 року, але під тиском лобістських груп парламент розглядає можливість його відтермінування на рік або навіть внесення поправок до тексту, що буде дуже проблематично", – заявили в організації.

Реклама:

Її представники також розклеїла наклейки по всій будівлі Європарламенту та роздали брошури його працівникам.

Фото: Canopée

"Нам потрібні правові рамки, які дозволять нам досягти поставленої на Конференції ООН з питань зміни клімату (COP26) мети – нульової вирубки лісів до 2030 року", – прокоментувала очільниця Canopée Клерві Ле Гуенік.

На початку жовтня Єврокомісія запропонувала відкласти на 12 місяців введення в дію Регламенту про вирубку лісів (EUDR) після звернення Бразилії та Німеччини – країн, експорт яких покладається на товари, пов’язані з вирубкою (наприклад какао).

Голосування за цю пропозицію, яка відтермінує введення в дію EUDR до грудня 2025 року, заплановане на 14 листопада.

Нагадаємо, у червні країни Євросоюзу остаточно схвалили масштабний і довгоочікуваний план про відновлення довкілля, який передбачає відновлення всіх екосистем, які цього потребують, до 2050 року.