Энергетическую встречу в ЕС прервали антиколониальным протестом с "рвотой"

Встреча министров ЕС и руководителей энергетических компаний в Брюсселе в понедельник, 18 ноября, прервали демонстранты, которые "выблевали" зеленую флуоресцентную жидкость в пакеты в знак протеста против колониального отношения к развивающимся странам.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Politico.

Четверо активистов сорвали в Брюсселе мероприятие, посвященное Неделе водорода, которое организует Европейская комиссия и на котором выступают европейские политики и чиновники.

Представительница Action Organising Coalition Крисси Роуз, которая стояла за протестом, утверждает, что Неделя водорода Еврокомиссии – это "еще одна попытка экологически отмыть имидж европейских нефтегазовых компаний, которые получают прибыль от подпольных практик, имперского насилия и колониального контроля".

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К призыву сорвать мероприятие в Брюсселе присоединились и пропалестинские активисты через одного из его спонсоров – итальянскую компанию Snam, которая является совладельцем газопровода, соединяющего Израиль и Египет с инфраструктурой у побережья сектора Газа.

Активисты утверждают, что Snam – соучастник "геноцида" в Газе, а также "активно набивает свои карманы, когда наш народ убивают".

Неделя водорода посвящена использованию водорода как экологически чистого топлива вместо природного газа. Европейская комиссия поддержала план производства и импорта 20 миллионов тонн водорода.

Как отмечает Politico, многие зарубежные проекты по производству водорода, финансируемые ЕС, реализуются в Южной Америке и Северной Африке. Поэтому активисты и рассматривают их как эксплуатацию бедных стран.

Больше о значении водорода для энергетической независимости ЕС читайте в архивном материале "ЕвроПравды".