В опозиції Німеччині кажуть, що Шольц відмовляється давати Taurus Україні через політику

У Німеччині в опозиційному блоці ХДС/ХСС пов’язали небажання канцлера Олафа Шольца передавати Україні далекобійні ракети Taurus з політичними міркуваннями.

Про це заявив депутат від ХДС/ХСС Флоріан Ган, якого цитує Tagesschau.

За його словами, відмовляючись надавати Україні далекобійне озброєння, Шольц керується "партійною тактикою".

"Канцлер знову ставить партійні інтереси вище за інтереси зовнішньої політики і політики безпеки Німеччини", – сказав Ган.

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Він вважає, що Шольц хоче заручитись підтримкою лівого крила своєї Соціал-демократичної партії в майбутній виборчій кампанії.

Унаслідок наполегливих дій канцлера Німеччину знову стали сприймати на міжнародному рівні як нерішучого і ненадійного партнера, підкреслив Ган.

"Це серйозна помилка", – зазначив депутат.

Він додав, що усі запевнення Шольца у підтримці України стільки, скільки буде потрібно, є просто "струшуванням повітря".

В уряді Німеччини напередодні заявили, що канцлер Олаф Шольц не готовий передати Україні далекобійні ракети Taurus попри дозвіл США на удари ATACMS по російській території.

Водночас представники німецьких "Зелених", Вільної демократичної партії та ХДС закликають надати Україні далекобійні ракети.

Лідер парламентської фракції Вільної демократичної партії Крістіан Дюрр раніше запропонував провести нове голосування з цього приводу.

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