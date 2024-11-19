В оппозиции Германии говорят, что Шольц отказывается давать Taurus Украине из-за политики

В Германии в оппозиционном блоке ХДС/ХСС связали нежелание канцлера Олафа Шольца передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus с политическими соображениями.

Об этом заявил депутат от ХДС/ХСС Флориан Хан, которого цитирует Tagesschau.

По его словам, отказываясь предоставлять Украине дальнобойное вооружение, Шольц руководствуется "партийной тактикой".

"Канцлер снова ставит партийные интересы выше интересов внешней политики и политики безопасности Германии", – сказал Хан.

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Он считает, что Шольц хочет заручиться поддержкой левого крыла своей Социал-демократической партии в предстоящей избирательной кампании.

В результате настойчивых действий канцлера Германию снова стали воспринимать на международном уровне как нерешительного и ненадежного партнера, подчеркнул Хан.

"Это серьезная ошибка", – отметил депутат.

Он добавил, что все заверения Шольца в поддержке Украины столько, сколько потребуется, – это просто "сотрясание воздуха".

В правительстве Германии накануне заявили, что канцлер Олаф Шольц не готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на разрешение США на удары ATACMS по российской территории.

В то же время представители немецких "Зеленых", Свободной демократической партии и ХДС призывают предоставить Украине дальнобойные ракеты.

Лидер парламентской фракции Свободной демократической партии Кристиан Дюрр ранее предложил провести новое голосование по этому поводу.

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