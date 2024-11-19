Путін затвердив оновлену доктрину, що розширює умови застосування ядерних сил РФ

Правитель Росії Владімір Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї, документ вже опублікований.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили російські агентства, серед яких ТАСС.

Путін підписав указ про оновлення доктрини 19 листопада. Документ із назвою "Основи держполітики у сфері ядерного стримування" передбачає базовий принцип, що ядерна зброя є "крайнім заходом" для захисту суверенітету Росії.

В оновленому документі йдеться, що Росія вважатиме агресію з боку неядерної держави "за участі чи підтримки" ядерної спільним нападом на Росію.

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Нова доктрина допускає ядерну відповідь Росії у разі "критичної загрози" для суверенітету навіть у разі застосування конвенційної зброї, також у разі нападу на Білорусь як країну Союзної держави, "у разі достовірної інформації про масований зліт засобів повітряно-космічного нападу (літаків стратегічної і тактичної авіації, крилатих ракет, безпілотних, гіперзвукових та інших літальних апаратів) і перетину ними російського кордону".

Попереднього разу Росія вносила зміни до ядерної доктрини у червні 2020 року, замінивши аналогічний документ, ухвалений за 10 років до того.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2024 року очільник Кремля заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю.

Очільник військового комітету НАТО, нідерландець Роб Бауер вважає, що якби західних лідерів не сковував у рішеннях ризик застосування Росією ядерної зброї, вони пішли би і на залучення своїх військ, щоб допомогти Україні у війні.