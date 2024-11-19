Путин утвердил обновленную доктрину, расширяющую условия применения ядерных сил РФ

Правитель России Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия, документ уже опубликован.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили российские агентства, среди которых ТАСС.

Путин подписал указ об обновлении доктрины 19 ноября. Документ под названием "Основы госполитики в сфере ядерного сдерживания" предусматривает базовый принцип, что ядерное оружие является "крайней мерой" для защиты суверенитета России.

В обновленном документе говорится, что Россия будет считать агрессию со стороны неядерного государства "при участии или поддержке" ядерного совместным нападением на Россию.

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Новая доктрина допускает ядерный ответ России в случае "критической угрозы" для суверенитета даже в случае применения конвенционного оружия, также в случае нападения на Беларусь как страну Союзного государства, "в случае достоверной информации о массированном взлете средств воздушно-космического нападения (самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, беспилотных, гиперзвуковых и других летательных аппаратов) и пересечения ими российской границы".

В предыдущий раз Россия вносила изменения в ядерную доктрину в июне 2020 года, заменив аналогичный документ, принятый за 10 лет до того.

Напомним, в конце сентября 2024 года глава Кремля заявил, что Россия расширит условия, при которых она готова применить ядерное оружие.

Глава военного комитета НАТО, голландец Роб Бауэр считает, что если бы западных лидеров не сковывал в решениях риск применения Россией ядерного оружия, они пошли бы и на привлечение своих войск, чтобы помочь Украине в войне.