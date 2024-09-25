Путін оголосив, що Росія розширює умови застосування ядерних сил

Російський лідер Владімір Путін заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю.

Про це Путін сказав на постійній нараді Ради Безпеки з ядерного стримування у середу, пише "Європейська правда".

Путін відзначив, що ядерна тріада залишається найважливішою гарантією збезпечення безпеки РФ.

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"Ми бачимо, що сучасна військово-політична обстановка динамічно змінюється, і ми зобов’язані це враховувати, у тому числі – виникнення нових джерел військових загроз та ризиків для Росії і наших союзників", – заявив Путін.

Він сказав, що важливо "прогнозувати розвиток ситуації" і відповідно адаптувати положення документа стратегічного планування до нинішніх реалій.

Путін заявив, що російські посадовці за минулий рік оцінили потребу коригування підходів до викорисання ядерних сил і запропонували внести низку уточнень щодо визначення умов застосування ядерної зброї.

"В проєкті основ розширено категорії держав і військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування. Доповнений перелік військових загроз, для нейтралізації яких виконуються заходи ядерного стримування", – сказав Путін.

У оновленій редакції документа, додав він, агресію проти РФ з боку будь-якої неядерної держави, але за участі чи при підтримці ядерної держави, пропонують розглядати як їхній спільний напад на Росію.

"Також чітко фіксуються умови переходу РФ до застосування ядерної зброї. Будемо розглядати таку можливість уже при отриманні достовірної інформації про масований старт засобів повітряно-космічного нападу і перетину ними нашого державного кордону. Маю на увазі літаки літаки стратегічної чи тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові і інші літальні апарати", – сказав глава РФ.

"Залишаємо за собою право застосувати ядерну зброю у випадку агресії проти Росії і Білорусі як учасниці союзної держави", – додав він.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який наприкінці вересня йде з цієї посади, скептично оцінив погрози Владіміра Путіна на тлі дискусій про дозвіл Україні завдавати далекобійних ударів по Росії.

Глава МЗС України Андрій Сибіга переконаний, що союзники повинні посилити підтримку Києва попри погрози російського лідера Владіміра Путіна, оскільки попри слова він нічого не робить.