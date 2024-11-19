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Сікорський: ЄС готовий взяти на себе тягар допомоги Україні, якщо США скоротять підтримку

Новини — Вівторок, 19 листопада 2024, 13:58 — Ірина Кутєлєва

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляє, що найбільші країни ЄС готові надавати Україні фінансову і військову допомогу, якщо США скоротять підтримку за нової адміністрації на чолі з Дональдом Трампом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав після переговорів з колегами з Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Іспанії, його цитує Wpost.

Сікорський розповів, що вони з колегами погодились, що Європа повинна взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, "в тому числі через більш збалансований розподіл тягаря в НАТО".

Крім того, за словами польського міністра, разом з майбутньою високою представницею ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Каєю Каллас розглядались варіанти посилення підтримки України.

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"Я з вдячністю відзначаю в цьому контексті готовність найбільших країн ЄС взяти на себе тягар військової та фінансової підтримки України в умовах можливого скорочення участі США", – зазначив Сікорський.

Він додав, що міністри також погодились, що "нав'язування Україні мирних рішень, які суперечать її інтересам або не мають суспільного визнання, негативно вплине на стабільність країни".

"Сценарії вирішення конфлікту і припинення російської агресії повинні бути розроблені в тісній співпраці з українською владою", – підкреслив Сікорський.

Міністри також виступають за збереження і посилення санкцій проти Росії, поки вона не виведе війська з України і не покриє витрати на відновлення країни. Будь-які лазівки в санкційному режимі повинні бути закриті, наголосив Сікорський.

Раніше Сікорський заявляв, що у дискусіях про припинення війни в Україні важливо пам’ятати, що умови цього потенційного миру важливіші, аніж просто припинення бойових дій. 

Нещодавно лідери ЄС на зустрічі в Будапешті обговорювали можливість продовження військової допомоги Україні, якщо обраний президент Дональд Трамп вирішить припинити підтримку з боку США.

Також писали, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі впевнений, що США підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно" за президентства США Дональда Трампа.

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