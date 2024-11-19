Сикорский: ЕС готов взять на себя бремя помощи Украине, если США сократят поддержку

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявляет, что крупнейшие страны ЕС готовы предоставлять Украине финансовую и военную помощь, если США сократят поддержку при новой администрации во главе с Дональдом Трампом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал после переговоров с коллегами из Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, его цитирует Wpost.

Сикорский рассказал, что они с коллегами согласились, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, "в том числе через более сбалансированное распределение бремени в НАТО".

Кроме того, по словам польского министра, вместе с будущей высокой представительницей ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Каей Каллас рассматривались варианты усиления поддержки Украины.

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"Я с благодарностью отмечаю в этом контексте готовность крупнейших стран ЕС взять на себя бремя военной и финансовой поддержки Украины в условиях возможного сокращения участия США", – отметил Сикорский.

Он добавил, что министры также согласились, что "навязывание Украине мирных решений, которые противоречат ее интересам или не имеют общественного признания, негативно повлияет на стабильность страны".

"Сценарии решения конфликта и прекращения российской агрессии должны быть разработаны в тесном сотрудничестве с украинскими властями", – подчеркнул Сикорский.

Министры также выступают за сохранение и усиление санкций против России, пока она не выведет войска из Украины и не покроет расходы на восстановление страны. Любые лазейки в санкционном режиме должны быть закрыты, подчеркнул Сикорский.

Ранее Сикорский заявлял, что в дискуссиях о прекращении войны в Украине важно помнить, что условия этого потенциального мира важнее, чем просто прекращение боевых действий.

Недавно лидеры ЕС на встрече в Будапеште обсуждали возможность продолжения военной помощи Украине, если избранный президент Дональд Трамп решит прекратить поддержку со стороны США.

Также писали, что министр обороны Великобритании Джон Хили уверен, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" при президентстве США Дональда Трампа.