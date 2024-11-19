Бербок про пошкоджені кабелі в Балтійському морі: Це не може бути збігом
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок переконана, що інциденти з пошкодженням кабелів зв’язку у Балтійському морі є результатом гібридної атаки.
Її заяву наводить n-tv, повідомляє "Європейська правда".
Бербок коментувала пошкодження кабелів у Балтійському морі після зустрічі з колегами з Польщі, Франції та Італії у Варшаві.
"Усе це не може бути простим збігом", – зазначила німецька міністерка на пресконференції.
У цьому контексті міністерка заявила про спроби залякування і згадала ім'я кремлівського правителя Владіміра Путіна.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше заявив, що підозрює диверсію у пошкодженні двох кабелів зв’язку у Балтійському морі.
Раніше стало відомо про пошкодження кабелю зв’язку фінської компанії Cinia, який пролягає дном Балтійського моря та сполучає Фінляндію з Німеччиною.
Кабель довжиною майже 1200 кілометрів є єдиним у своєму роді прямим зв'язком між Фінляндією і Центральною Європою і проходить поряд з іншими важливими об'єктами інфраструктури, зокрема газопроводами та електрокабелями.
Згодом повідомляли про пошкодження кабелю зв'язку між Литвою та Швецією, що пролягає у Балтійському морі.