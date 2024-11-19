Бербок о поврежденных кабелях в Балтийском море: Это не может быть совпадением

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок убеждена, что инциденты с повреждением кабелей связи в Балтийском море являются результатом гибридной атаки.

Ее заявление приводит n-tv, сообщает "Европейская правда".

Бербок комментировала повреждения кабелей в Балтийском море после встречи с коллегами из Польши, Франции и Италии в Варшаве.

"Все это не может быть простым совпадением", – отметила немецкий министр на пресс-конференции.

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В этом контексте министр заявила о попытках запугивания и вспомнила имя кремлевского правителя Владимира Путина.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявил, что подозревает диверсию в повреждении двух кабелей связи в Балтийском море.

Ранее стало известно о повреждении кабеля связи финской компании Cinia, который пролегает по дну Балтийского моря и соединяет Финляндию с Германией.

Кабель длиной почти 1200 километров является единственным в своем роде прямой связью между Финляндией и Центральной Европой и проходит рядом с другими важными объектами инфраструктуры, в частности газопроводами и электрокабелями.

Впоследствии сообщалось о повреждении кабеля связи между Литвой и Швецией, пролегающего в Балтийском море.