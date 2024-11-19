Зеленський: Німеччині час ухвалити рішення про далекобійність

Президент Володимир Зеленський заявив, що після заяв лідера РФ Владіміра Путіна про оновлення ядерної стратегії час і Німеччині підтримати рішення партнерів про далекобійність.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен, його цитує "Укрінформ", пише "Європейська правда".

Зеленський зауважив, що українська сторона зараз працює над тим, щоб усі країни підтримали рішення про далекобійність.

"Я думаю, що після заяв (Путіна. – Ред.) про ядерну зброю вже час і Німеччині підтримати відповідні рішення", – наголосив глава держави.

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Він зазначив, що "дуже важливо до цих рішень додати кількість можливостей, якими ми можемо зменшити військовий потенціал РФ, де б він не перебував".

Правитель Росії Владімір Путін 19 листопада підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.

Попереднього разу Росія вносила зміни до ядерної доктрини у червні 2020 року, замінивши аналогічний документ, ухвалений за 10 років до того.

Путін підписав зміни після того, як ЗМІ повідомили про рішення адміністрації Джо Байдена дозволити Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по російській території.

У МЗС Росії заявили, що якщо Україна вдарить далекобійними ракетами ATACMS по російській території, це означатиме пряму участь США у російсько-українській війні.

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