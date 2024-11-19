Зеленский: Германии пора принять решение о дальнобойности

Президент Владимир Зеленский заявил, что после заявлений лидера РФ Владимира Путина об обновлении ядерной стратегии время и Германии поддержать решение партнеров о дальнобойности.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен, его цитирует "Укринформ", пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что украинская сторона сейчас работает над тем, чтобы все страны поддержали решение о дальнобойности.

"Я думаю, что после заявлений (Путина. – Ред.) о ядерном оружии уже пора и Германии поддержать соответствующие решения", – подчеркнул глава государства.

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Он отметил, что "очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился".

Правитель России Владимир Путин 19 ноября подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.

В предыдущий раз Россия вносила изменения в ядерную доктрину в июне 2020 года, заменив аналогичный документ, принятый за 10 лет до того.

Путин подписал изменения после того, как СМИ сообщили о решении администрации Джо Байдена разрешить Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории.

В МИД России заявили, что если Украина ударит дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории, это будет означать прямое участие США в российско-украинской войне.

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