Чому напарник Трампа на виборах займає антиукраїнську позицію і чи можна це змінити

Джей Ді Венс, якого республіканець Дональд Трамп обрав своїм кандидатом у віцепрезиденти, є затятим противником допомоги Україні, але проукраїнські виборці-республіканці неодноразово намагалися змінити його позицію.

Вони кажуть, що вже не знають, як – якщо це взагалі можливо – переконати сенатора і кандидата у віцепрезиденти від Республіканської партії підтримувати Україну у війні.

У квітні 2024 року сотні активістів з усіх США приїхали до Вашингтону на Ukraine Action Summit, щоб переконувати політиків підтримувати Україну. На захід приїхала і американка Террі Лоуренс з Огайо, чий син загинув, захищаючи українців. Зустріч із радником Джей Ді Венса вона покинула плачучи.

Огайо, де проживає понад 40 тисяч американців українського походження, вважається одним з українських оплотів у Сполучених Штатах.

Реклама:

Про їхню боротьбу за Україну в США і враження від Венса та його оточення, читайте в статті студента Єльського університету Юрія Стасюка Як Трамп, тільки гірше. Як активісти переконували Джей Ді Венса підтримати Україну. Далі – стислий її виклад.

Серед українських американців в Огайо Венс прославився фразою, що йому "насправді байдуже, що станеться з Україною".

Він закликає припинити допомогу Україні та вести переговори з Росією про припинення війни – для цього він готовий пожертвувати українськими територіями та прагненнями вступити в НАТО.

Журналіст на пенсії, який живе у Клівленді, Петро Фединський вважає, що позиція трампівського кандидата у віцепрезиденти значно погіршить ситуацію для України, Сполучених Штатів і світу.

Фединський з групою прихильників ще у 2022 році протестував проти передвиборчого мітингу Венса в місті Парма в Огайо, густонаселеному українцями. І навіть зустрівся з ним. Однак зав’язати контакти з сенатором, щоб той зустрівся з українськими американськими виборцями, так і не вийшло.

Євгенія Немік повідомляє, що українці в місті Колумбус, так само неодноразово намагалися зв'язатися з командою сенатора та запрошували Венса на різні українські заходи, проте, як і українці в Клівленді, жодної відповіді не отримали.

Венс ігнорує українських прихильників і на міжнародній арені.

На цьогорічній Мюнхенській конференції з безпеки він відмовився зустрітися і з президентом Володимиром Зеленським. А в текстових повідомленнях з блогером і конспірологом Чарльзом Джонсоном Венс написав: "Чувак, я навіть не приймаю дзвінки з України".

Важливу роль у формуванні поглядів сенатора на міжнародну політику, особливо щодо України, відіграє радник Джей Ді Венса з національної безпеки Ендрю Бейкер.

Саме після зустрічі з ним у Вашингтоні американка Террі Лоуренс з Огайо розплакалася.

"Вона була так ображена тим, наскільки безтурботно він ставився до жорстокості війни та втрати нею сина", – згадує Джеффрі Оуенс, який також був присутній на зустрічі.

Оуенс вважає радника Венса "свого роду рупором Кремля", який "повторював російську пропаганду знову і знову".

Петро Телюк, республіканець, вважає, що одна з причин, чому на Венса не вплинула проукраїнська адвокація – українська громада не може надати йому достатньої кількості пожертв та голосів.

Поки Венсу вигідна антиукраїнська позиція, він її не змінить.

Оуенс називає Венса "стовідсотковим опортуністом", який прийме будь-яку позицію, "яка допоможе йому просунутись далі".

Венс продовжує свій публічний хрестовий похід проти допомоги Україні у війні, нещодавно відмовившись назвати Путіна ворогом.

Оскільки проукраїнські прихильники не сподіваються на те, що Венса вдасться переконати, вони стурбовані його впливом на можливу другу адміністрацію Трампа.

Докладніше – в матеріалі Юрія Стасюка Як Трамп, тільки гірше. Як активісти переконували Джей Ді Венса підтримати Україну.