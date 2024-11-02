Почему напарник Трампа на выборах занимает антиукраинскую позицию и можно ли это изменить

Джей Ди Вэнс, которого республиканец Дональд Трамп выбрал своим кандидатом в вице-президенты, является ярым противником помощи Украине, но проукраинские избиратели-республиканцы неоднократно пытались изменить его позицию.

Они говорят, что уже не знают, как –если это вообще возможно – убедить сенатора и кандидата в вице-президенты от Республиканской партии поддерживать Украину в войне.

В апреле 2024 года сотни активистов со всех США приехали в Вашингтон на Ukraine Action Summit, чтобы убеждать политиков поддерживать Украину. На мероприятие приехала и американка Терри Лоуренс из Огайо, чей сын погиб, защищая украинцев. Встречу с советником Джей Ди Вэнса она покинула плача.

Огайо, где проживает более 40 тысяч американцев украинского происхождения, считается одним из украинских оплотов в Соединенных Штатах.

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Об их борьбе за Украину в США, впечатлениях о Вэнсе и его окружении, читайте в статье студента Йельского университета Юрия Стасюка Как Трамп, только хуже. Как активисты убеждали Джей Ди Вэнса поддержать Украину. Далее – краткое ее изложение.

Среди украинских американцев в Огайо Вэнс прославился фразой, что ему "на самом деле безразлично, что произойдет с Украиной".

Он призывает прекратить помощь Украине и вести переговоры с Россией о прекращении войны – для этого он готов пожертвовать украинскими территориями и стремлением вступить в НАТО.

Журналист на пенсии, который живет в Кливленде, Петр Фединский считает, что позиция трамповского кандидата в вице-президенты значительно ухудшит ситуацию для Украины, Соединенных Штатов и мира.

Фединский с группой сторонников еще в 2022 году протестовал против предвыборного митинга Вэнса в городе Парма в Огайо, густонаселенном украинцами. И даже встретился с ним. Однако завязать контакты с сенатором, чтобы тот встретился с украинскими американскими избирателями, так и не получилось.

Евгения Немик сообщает, что украинцы в городе Колумбус, так же неоднократно пытались связаться с командой сенатора и приглашали Вэнса на различные украинские мероприятия, однако, как и украинцы в Кливленде, никакого ответа не получили.

Вэнс игнорирует украинских сторонников и на международной арене.

На нынешней Мюнхенской конференции по безопасности он отказался встретиться и с президентом Владимиром Зеленским. А в текстовых сообщениях с блогером и конспирологом Чарльзом Джонсоном Вэнс написал: "Чувак, я даже не принимаю звонки из Украины".

Важную роль в формировании взглядов сенатора на международную политику, особенно в отношении Украины, играет советник Джей Ди Вэнса по национальной безопасности Эндрю Бейкер.

Именно после встречи с ним в Вашингтоне американка Терри Лоуренс из Огайо расплакалась.

"Она была так оскорблена тем, насколько беспечно он относился к жестокости войны и потере ею сына", – вспоминает Джеффри Оуэнс, который также присутствовал на встрече.

Оуэнс считает советника Вэнса "своего рода рупором Кремля", который "повторял российскую пропаганду снова и снова".

Петр Телюк, республиканец, считает, что одна из причин, почему на Вэнса не повлияла проукраинская адвокация – украинская община не может предоставить ему достаточного количества пожертвований и голосов.

Пока Вэнсу выгодна антиукраинская позиция, он ее не изменит.

Оуэнс называет Вэнса "стопроцентным оппортунистом", который примет любую позицию, "которая поможет ему продвинуться дальше".

Вэнс продолжает свой публичный крестовый поход против помощи Украине в войне, недавно отказавшись назвать Путина врагом.

Поскольку проукраинские сторонники не надеются на то, что Вэнса удастся переубедить, они обеспокоены его влиянием на возможную вторую администрацию Трампа.

Подробнее – в материале Юрия Стасюка Как Трамп, только хуже. Как активисты убеждали Джей Ди Вэнса поддержать Украину.