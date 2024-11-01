Як Трамп, тільки гірше. Як активісти переконували Джей Ді Венса підтримати Україну

Українські активісти характеризують Венса як розумного, але й амбітного. Тож поки йому вигідна антиукраїнська позиція, він її не змінить

Минулої весни американка Террі Лоуренс приїхала з Огайо до Вашингтона, щоб адвокувати за Україну в Конгресі. Однак у Вашингтоні вона покинула одну зі своїх зустрічей – із радником сенатора Джей Ді Венса – плачучи.

Хоча Лоуренс не має родинних зв’язків з Україною, її син Ленс, колишній морський піхотинець США, пішов добровольцем після повномасштабного вторгнення та загинув, воюючи за країну. У квітні 2024 року Лоуренс доєдналась до Ukraine Action Summit, де сотні активістів з усіх США приїхали до столиці, щоб переконувати політиків підтримувати Україну.

Венс, якого Дональд Трамп обрав своїм кандидатом у віцепрезиденти, є затятим противником допомоги Україні, але проукраїнські виборці-республіканці неодноразово намагалися змінити його позицію.

Огайо, де проживає понад 40 тисяч американців українського походження, вважається одним з українських оплотів у США.

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Ми поспілкувалися з проукраїнськими захисниками штату про їхній досвід спілкування з сенатором.

Вони сказали, що не знають, як – якщо це взагалі можливо – переконати сенатора і кандидата у віцепрезиденти від Республіканської партії підтримувати Україну у війні.

Українці з округу Венса

Петро Фединський, журналіст на пенсії, який живе у Клівленді, вперше зустрівся з Венсом у 2022 році під час передвиборчої кампанії.

Серед українських американців в Огайо Венс прославився фразою, що йому "насправді байдуже, що станеться з Україною".

Венс закликає припинити допомогу Україні та вести переговори з Росією про припинення війни – для цього він готовий пожертвувати українськими територіями та прагненнями вступити в НАТО.

Тому Фединський з групою прихильників протестував проти передвиборчого мітингу Венса в місті Парма в Огайо, густонаселеному українцями.

Коли Фединський зустрівся з Венсом у березні цього року, він дав сенатору брошуру під назвою "Джей Ді Венс – 9-й президент Сполучених Штатів (саме так – Ред.) зі штату Огайо".

"Я сказав йому, що хотів би, щоб він був президентом усіх американців, з чим він, звичайно, погодився. Тоді я повідомив йому, що я українського походження, і зазначив, що ми обидва хочемо, щоб ситуація в Україні покращала.

Однак ми з ним не погоджуємось повністю, тому що мій досвід, особистий і професійний, показує, що його позиція значно погіршить ситуацію для України, Сполучених Штатів і світу", – написав Фединський у Facebook після зустрічі.

Венс засміявся, побачивши обкладинку брошури. 34-сторінковий памфлет містив інформацію про війну Росії проти України та аргументи на підтримку допомоги Україні. Там також була контактна інформація Фединського, але, за його словами, ніхто з команди сенатора до нього не звертався, і Венс не пом’якшив свій антагонізм до допомоги Україні.

Фединський також неодноразово просив Венса зустрітися з українськими американськими виборцями. Фединський згадує, що сенатор давав багато ввічливих обіцянок, але досі ще не зустрівся з українською громадою в Клівленді, Огайо.

Євгенія Немік повідомляє, що українці в місті Колумбус, так само неодноразово намагалися зв'язатися з командою сенатора та запрошували Венса на різні українські заходи, проте, як і українці в Клівленді, жодної відповіді не отримали.

Так само Венс ігнорує українських прихильників і на міжнародній арені.

На цьогорічній Мюнхенській конференції з безпеки він відмовився зустрітися і з президентом Володимиром Зеленським. А в текстових повідомленнях з блогером і конспірологом Чарльзом Джонсоном Венс написав: "Чувак, я навіть не приймаю дзвінки з України".

Проросійський радник

Террі Лоуренс голосувала за Венса у 2022 році і йшла на зустріч з його командою з надією.

Вона принесла фотографії свого сина, який загинув, захищаючи Україну, і його листи, в яких він пояснював, чому йому особисто підтримка України була важливою.

Шоком для неї стало спілкування з Ендрю Бейкером – радником Венса з національної безпеки.

Бейкер відіграє важливу роль у формуванні поглядів сенатора на міжнародну політику, особливо щодо України, згідно з даними американського видання Politico.

Лоуренс хотіла, щоб її почули та підтримали в її болі через втрату сина. Але коли Бейкер сказав, що її сину варто було просто не йти в українську армію, Лоуренс кинула фотографію сина на стіл і вийшла з кімнати.

"Вона була так ображена тим, наскільки безтурботно він ставився до жорстокості війни та втрати нею сина", – згадує Джеффрі Оуенс, який був присутній на зустрічі.

"Я б назвав [Бейкера] свого роду рупором Кремля. Він просто повторював російську пропаганду знову і знову",

додає він.

Учасники згадують, що Бейкер звинувачував НАТО у вторгненні Росії і відмовився звинувачувати РФ у будь-чому. Як і сам сенатор Венс, Бейкер неодноразово повторював, що США не можуть продовжувати підтримувати Україну і що війна повинна бути завершена шляхом переговорів США з Росією.

Оуенс також припустив, що Бейкер брав активну участь у написанні статті Венса в New York Times, опублікованої тієї весни, в якій сенатор стверджував, що США не виробляють достатньо зброї, щоб підтримувати Україна.

Проукраїнська команда на зустрічі хотіла сфотографуватися з командою сенатора – це звичайний ввічливий жест політиків на зустрічах з виборцями в їхніх офісах. Та Бейкер відмовився робити спільне фото, заявивши, що команда сенатора не хоче, щоб її "асоціювали" з проукраїнськими активістами.

Місія неможлива?

Петро Телюк, республіканець, підтримував опонента Венса через позицію того щодо війни в Україні.

Відтоді Телюк неодноразово зустрічався з Венсом і сказав, що сенатор "не дурень". "Хоча я з ним не згоден, я принаймні трохи поважаю Венса", – додав він.

За його словами, одна з причин, чому на Венса не вплинула проукраїнська адвокація – українська громада не може надати йому достатньої кількості пожертв та голосів.

У 2022 році Венс подивився на українську громаду, "яка в Огайо повинна мати більше впливу", і вирішив, що вона йому не потрібна, пояснює Телюк.

"Я не знаю, як до нього достукатися", – сказав Фединський, розмірковуючи про свої минулі невдалі спроби переконати Венса. Він вважає, що Венс розумний, але й амбітний.

Поки Венсу вигідна антиукраїнська позиція, він її не змінить.

Тому для того, щоб переконати Венса, потрібно було б переконати україноскептиків серед республіканців у всьому штаті Огайо, а тепер навіть у всій країні.

Оуенс повторив цю думку, назвавши Венса "стовідсотковим опортуністом", який прийме будь-яку позицію, "яка допоможе йому просунутись далі". Однак на даний момент Оуенс вважає, що шанси переконати кандидата у віцепрезиденти прийняти будь-яку іншу зовнішньополітичну точку зору невеликі.

Навіть якщо Венса не вдасться переконати проголосувати за військову чи фінансову допомогу Україні, деякі прихильники сказали, що вони намагалися знайти інші спільні точки дотику.

Телюк, наприклад, говорив з командою Венса про REPO акт, який надав президенту повноваження конфіскувати російські державні активи для допомоги Україні. Коли певна позиція нічого не коштуватиме платникам податків США, навіть республіканці, які виступають проти допомоги Україні, як-от Венс, можуть її підтримати.

Проте Венс все ще виступає проти цього закону, стверджуючи, що конфіскація російських активів підірве довіру до західної фінансової системи.

Наталія Лебедин, американка українського походження, яка живе в Колумбусі, очолювала делегацію штату Огайо на самітах Ukraine Action Summit минулої весни та у вересні минулого року.

Вона не впевнена, чи існує шанс "злиття горизонтів" між Венсом і проукраїнськими прихильниками. "Ми такі далекі одне від одного в тому, як ми бачимо світ", – сказала вона.

Тим не менш, за її словами, проукраїнські жителі Огайо "завжди йдуть з надією". У вересні, за словами Лебедин, вони сподівалися обговорити з командою Венса викрадення Росією українських дітей.

Під час деяких зустрічей у 2023 році проукраїнські захисники змогли переконати команду Венса визнати, що США повинні допомогти повернути викрадених дітей додому, сказала Євгенія Немік.

Однак під час весняної зустрічі з радником Венса з національної безпеки Бейкером вони не змогли знайти спільну мову щодо жодної теми.

Радник Венса просто не хотів визнавати, що Росія зробила щось погане.

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Венс продовжує свій публічний хрестовий похід проти допомоги Україні у війні, нещодавно відмовившись назвати Путіна ворогом.

Оскільки проукраїнські прихильники не сподіваються на те, що Венса вдасться переконати, вони стурбовані його впливом на можливу другу адміністрацію Трампа.

"Я думаю, що б не вирішив Трамп, це буде те, що стосується України", – сказав Телюк.

Та для деяких, як-от Немік, присутності Венса у виборчому бюлетені республіканців достатньо, щоб повністю списати кандидатуру Трампа.

І все ж, якщо Трамп виграє вибори, проукраїнським активістам і українському уряду доведеться навчитися працювати з кимось, кого вони не змогли переконати протягом останніх двох років, і хто, за своїми же словами, "навіть не прийматиме дзвінки з України".

* Автор статті надіслав запитання Джей Ді Венсу та Ендрю Бейкеру, проте не отримав він них відповіді. Так само на запит не відповіла Террі Лоуренс – її історію розказали троє присутніх на зустрічі учасників саміту.

Автор: Юрій Стасюк,

студент Єльського університету, заступник головного редактора Yale Daily News,

для "Європейської правди"