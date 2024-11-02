В Австрії поліція виявила автівку стрільця, який убив голову населеного пункту

Австрійська поліція напередодні заявила, що знайшла автомобіль стрільця, який, як підозрюється, на початку цього тижня смертельно поранив двох людей, зокрема очільника невеликої комуни Кірхберг-об-дер-Донау.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

За словами поліцейських, перехожий повідомив їм про автомобіль у лісі в селі Альтенфельден, на північ від міста Лінц.

Самого стрільця досі шукають. Поліція попередила жителів, що чоловік може переміщатися регіоном.

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У пошуках утікача беруть участь понад 250 поліцейських, також було сповіщено владу сусідніх Чехії та Німеччини.

"Ми шукаємо дуже небезпечну людину", – заявив представник поліції Девід Фертнер.

Згідно з попередніми заявами слідчих, у чоловіка з собою дві довгоствольні рушниці і пістолет.

Правоохоронці припускають, що убивство було пов'язане із суперечкою про права на полювання.

Близько 50 членів мисливського співтовариства були взяті під охорону поліцією або переведені в безпечні місця як запобіжний захід через суперечки, які чоловік вів з численними членами спільноти.

У понеділок розпочалась поліцейська операція з пошуку зловмисника, підозрюваного у вбивстві двох людей, зокрема очільника невеликої комуни Кірхберг-об-дер-Донау.