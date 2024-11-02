В Австрии полиция обнаружила машину стрелка, который убил главу населенного пункта

Австрийская полиция накануне заявила, что нашла автомобиль стрелка, который, как подозревается, в начале этой недели смертельно ранил двух человек, в частности главу небольшой коммуны Кирхберг-об-дер-Донау.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

По словам полицейских, прохожий сообщил им об автомобиле в лесу в селе Альтенфельден, к северу от города Линц.

Самого стрелка до сих пор ищут. Полиция предупредила жителей, что мужчина может перемещаться по региону.

Реклама:

В поисках беглеца участвуют более 250 полицейских, также были оповещены власти соседних Чехии и Германии.

"Мы ищем очень опасного человека", – заявил представитель полиции Дэвид Фертнер.

Согласно предварительным заявлениям следователей, у мужчины с собой два длинноствольных ружья и пистолет.

Правоохранители предполагают, что убийство было связано со спором о правах на охоту.

Около 50 членов охотничьего сообщества были взяты под охрану полицией или переведены в безопасные места в качестве меры предосторожности из-за споров, которые мужчина вел с многочисленными членами сообщества.

В понедельник началась полицейская операция по поиску злоумышленника, подозреваемого в убийстве двух человек, в частности главы небольшой коммуны Кирхберг-об-дер-Донау.