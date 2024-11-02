В Австрии полиция обнаружила машину стрелка, который убил главу населенного пункта
Австрийская полиция накануне заявила, что нашла автомобиль стрелка, который, как подозревается, в начале этой недели смертельно ранил двух человек, в частности главу небольшой коммуны Кирхберг-об-дер-Донау.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.
По словам полицейских, прохожий сообщил им об автомобиле в лесу в селе Альтенфельден, к северу от города Линц.
Самого стрелка до сих пор ищут. Полиция предупредила жителей, что мужчина может перемещаться по региону.
В поисках беглеца участвуют более 250 полицейских, также были оповещены власти соседних Чехии и Германии.
"Мы ищем очень опасного человека", – заявил представитель полиции Дэвид Фертнер.
Согласно предварительным заявлениям следователей, у мужчины с собой два длинноствольных ружья и пистолет.
Правоохранители предполагают, что убийство было связано со спором о правах на охоту.
Около 50 членов охотничьего сообщества были взяты под охрану полицией или переведены в безопасные места в качестве меры предосторожности из-за споров, которые мужчина вел с многочисленными членами сообщества.
В понедельник началась полицейская операция по поиску злоумышленника, подозреваемого в убийстве двух человек, в частности главы небольшой коммуны Кирхберг-об-дер-Донау.