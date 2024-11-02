Грузинська опозиція обурена допуском в країну підсанкційного пропагандиста РФ

В опозиційній партії Грузії "Єдиний національний рух" вимагають розслідування щодо допуску до висвітлення парламентських виборів пропагандиста російського НТВ Александра Малькевича.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

Як стало відомо, Малькевич приїхав до Грузії за кілька днів до парламентських виборів 26 жовтня. У ресурсах, яким він давав коментарі з приводу побаченого у Грузії, Малькевич називав прозахідну президентку Грузії "іноагенткою", а також казав, що опоненти чинної влади кажуть про величезні порушення і втручання Росії, але, мовляв, не мають ніяких доказів.

Після розголосу ЦВК Грузії підтведрила, що Малькевичу, який перебуває під західними санкціями та оголшений США у розшук, справді була надана акредитація для висвітлення парламентських виборів.

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Минулого року Малькевич зустрічався з фактичною владою окупованого Цхінвальського регіону, всупереч законодавству Грузії.

Партія Саакашвілі "Єдиний національний рух" обурився допуском промагандиста та вимагає розслідування.

"Ми вимагаємо, щоб прокуратура Грузії почала розслідування, за чиєю вказівкою і як особі у міжнародному розшуку надали акредитацію. Слід з’ясувати реальні його цілі на грузинських виборах", – заявив один зі співлідерів ЄНР Леван Бежашвілі.

В МВС Грузії не коментували, на яких підставах Малькевича впустили в країну.

Нагадаємо, за кілька днів до виборів у Грузію не впустили чесько-британського журналіста, його багато годин протримали під вартою без зв’язку. За його словами, він вирушив назад у Європу після 34 годин під вартою.

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