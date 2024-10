Чеський журналіст, якого не впустили у Грузію, вирушив у Європу після 34 годин під вартою

Чесько-британський журналіст Рей Бейслі, якого не впустили у Грузію і затримали в аеропорту, врешті вилетів назад у Європу; за його словами, його протримали під вартою без зв’язку 34 години.

Про це він розповів у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда".

Після 9 ранку 24 жовтня Бейслі написав свій перший твіт з 22 жовтня, коли розповів про свої проблеми на в’їзді до Грузії.

After 34 hours of being unlawfully detained at the Tbilisi airport without almost any connection with the world I’m now in safety currently at the airport in Warsaw.



I’m devastated to leave Georgia. These elections are crucial to the country and to the whole world. I will now… pic.twitter.com/NgNkOCzppK

