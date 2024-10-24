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Чеський журналіст, якого не впустили у Грузію, вирушив у Європу після 34 годин під вартою

Новини — Четвер, 24 жовтня 2024, 13:13 — Марія Ємець

Чесько-британський журналіст Рей Бейслі, якого не впустили у Грузію і затримали в аеропорту, врешті вилетів назад у Європу; за його словами, його протримали під вартою без зв’язку 34 години.

Про це він розповів у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда".

Після 9 ранку 24 жовтня Бейслі написав свій перший твіт з 22 жовтня, коли розповів про свої проблеми на в’їзді до Грузії. 

"Після 34 годин незаконного затримання в аеропорту Тбілісі майже без зв’язку зі світом тепер я у безпеці, на даний час – в аеропорту Варшави", – написав він, додавши, що летітиме звідти додому у Прагу.

Він подякував усім, хто допомагав йому після затримання, у тому числі чеським дипломатам, та пообіцяв згодом розповісти більше деталей про те, що відбувалося. 

Нагадаємо, у вівторок Бейслі написав, що прибув у Тбілісі для висвітлення виборів, але йому з невідомих причин відмовляють у в’їзді. Згодом його дівчина повідомила, що Бейслі затримали і відібрали всі особисті речі

У четвер в Грузії повідомили про обшуки у двох грузинських експерток  Atlantic Council.

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Грузія
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