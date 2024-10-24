Чеський журналіст, якого не впустили у Грузію, вирушив у Європу після 34 годин під вартою

Чесько-британський журналіст Рей Бейслі, якого не впустили у Грузію і затримали в аеропорту, врешті вилетів назад у Європу; за його словами, його протримали під вартою без зв’язку 34 години.

Про це він розповів у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда".

Після 9 ранку 24 жовтня Бейслі написав свій перший твіт з 22 жовтня, коли розповів про свої проблеми на в’їзді до Грузії.

After 34 hours of being unlawfully detained at the Tbilisi airport without almost any connection with the world I’m now in safety currently at the airport in Warsaw.



I’m devastated to leave Georgia. These elections are crucial to the country and to the whole world. I will now… pic.twitter.com/NgNkOCzppK Реклама: October 24, 2024

"Після 34 годин незаконного затримання в аеропорту Тбілісі майже без зв’язку зі світом тепер я у безпеці, на даний час – в аеропорту Варшави", – написав він, додавши, що летітиме звідти додому у Прагу.

Він подякував усім, хто допомагав йому після затримання, у тому числі чеським дипломатам, та пообіцяв згодом розповісти більше деталей про те, що відбувалося.

Нагадаємо, у вівторок Бейслі написав, що прибув у Тбілісі для висвітлення виборів, але йому з невідомих причин відмовляють у в’їзді. Згодом його дівчина повідомила, що Бейслі затримали і відібрали всі особисті речі.

У четвер в Грузії повідомили про обшуки у двох грузинських експерток Atlantic Council.