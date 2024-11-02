Грузинская оппозиция возмущена допуском в страну подсанкционного пропагандиста РФ

В оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" требуют расследования относительно допуска к освещению парламентских выборов пропагандиста российского НТВ Александра Малькевича.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

Как стало известно, Малькевич приехал в Грузию за несколько дней до парламентских выборов 26 октября. В комментариях по поводу увиденного в Грузии, Малькевич называл прозападного президента Грузии "иноагентом", а также говорил, что оппоненты действующей власти говорят об огромных нарушениях и вмешательстве России, но, мол, не имеют никаких доказательств.

После огласки ЦИК Грузии подтвердила, что Малькевичу, который находится под западными санкциями и объявлен США в розыск, действительно была предоставлена аккредитация для освещения парламентских выборов.

Реклама:

В прошлом году Малькевич встречался с фактическими властями оккупированного Цхинвальского региона, вопреки законодательству Грузии.

Партия Саакашвили "Единое национальное движение" возмутился допуском промагандиста и требует расследования.

"Мы требуем, чтобы прокуратура Грузии начала расследование, по чьему указанию и как лицу в международном розыске предоставили аккредитацию. Следует выяснить реальные его цели на грузинских выборах", – заявил один из солидеров ЕНД Леван Бежашвили.

В МВД Грузии не комментировали, на каких основаниях Малькевича впустили в страну.

Напомним, за несколько дней до выборов в Грузию не впустили чешско-британского журналиста, его много часов продержали под стражей без связи. По его словам, он отправился обратно в Европу после 34 часов под стражей.

Читайте также Революция "на паузе": что происходит в Грузии и имеют ли протесты шансы на успех