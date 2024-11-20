У Словенії затримали чоловіка, який влаштував провокацію під час візиту Олени Зеленської
У столиції Словенії Любляні стався інцидент під час візиту першої леді України Олени Зеленської, після якого поліція затримала одного чоловіка.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 24ur.com.
Зеленську запросив відвідати Словенію чоловік словенської президентки Алеш Мусар.
Під час візиту Зеленська, зокрема відвідала Національну та університетську бібліотеку (NUK) в Любляні, де подарувала книги українських авторів. Однак там стався невеликий інцидент.
Перед будівлею з'явився протестувальник і прокричав англійською: "Війна повинна закінчитися. Росія переможе".
Як зазначено, після цього поліція затримала і обшукала чоловіка.
"На місці події поліцейські встановили особу чоловіка. Інцидент нікому не загрожував. Поліція була поінформована про протест і вжила певних оперативних заходів у зв'язку з цим", – розповіли в управлінні поліції Любляни.
Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб висловив жаль з приводу інциденту біля будівлі бібліотеки.
Як підкреслив Голоб, це неприйнятна поведінка, якій "не повинно бути місця в нашому суспільстві".
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