Проросійському подружжю, яке допомагало армії РФ, закрили в'їзд до Німеччини на 20 років

Двоє проросійських активістів, які допомагали російській армії і зрештою переїхали до Росії, заявляють, що їм більше не дозволяють в'їзд до Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Подружжя отримало лист від міської адміністрації Кельна, в якому стверджується, що їм заборонено в'їзд до Німеччини на 20 років, розповідає проросійська діячка Єлена Колбаснікова у відео, опублікованому в Telegram.

У листі йдеться про те, що вона та її партнер Макс Шлунд становлять загрозу для безпеки Німеччини.

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Пара організовувала прокремлівські демонстрації в Німеччині від початку повномасштабної російської агресії проти України.

Розслідування, опубліковане минулого року, визначило їх як ключових фігур промосковської позиції в Німеччині і показало, що вони отримували фінансову підтримку від російського уряду.

У серпні минулого року німецька прокуратура провела обшук у будинку подружжя на північному заході Німеччини після повідомлення Reuters про те, що кошти, зібрані від прихильників у Німеччині, були використані для придбання рацій, навушників і телефонів для підрозділу російської армії, що воює в Україні.

У червні пара оголосила через свого адвоката, що переїхала до Росії.

Прокуратура Кельна і міська адміністрація наразі не хочуть коментувати цю справу.