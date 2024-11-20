В Словении задержали мужчину, который устроил провокацию во время визита Елены Зеленской

В столице Словении Любляне произошел инцидент во время визита первой леди Украины Елены Зеленской, после которого полиция задержала одного мужчину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 24ur.com.

Зеленскую пригласил посетить Словению муж словенского президента Алеш Мусар.

Во время визита Зеленская, в частности посетила Национальную и университетскую библиотеку (NUK) в Любляне, где подарила книги украинских авторов. Однако там произошел небольшой инцидент.

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Перед зданием появился протестующий и прокричал на английском: "Война должна закончиться. Россия победит".

Как указано, после этого полиция задержала и обыскала мужчину.

"На месте происшествия полицейские установили личность мужчины. Инцидент никому не угрожал. Полиция была проинформирована о протесте и приняла определенные оперативные меры в связи с этим", – рассказали в управлении полиции Любляны.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб выразил сожаление по поводу инцидента у здания библиотеки.

Как подчеркнул Голоб, это неприемлемое поведение, которому "не должно быть места в нашем обществе".

Напомним, в октябре стало известно, что пророссийским супругам, которые помогали армии РФ, закрыли въезд в Германию на 20 лет.

А в сентябре в литовском портовом городе Клайпеде неизвестные расписали несколько объектов символом российской агрессии в Украине – буквой "Z".